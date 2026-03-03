O atacante Rodrygo, do Real Madrid, sofreu uma ruptura do LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho direito durante a derrota por 1 a 0 para o Getafe na segunda-feira (2) e não poderá disputar a Copa do Mundo, que começa daqui a 100 dias. As informações são do jornal espanhol Marca e foram confirmadas pelo Real Madrid.

O atacante revelado pelo Santos entrou na partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol aos nove minutos do segundo tempo e, pouco depois, caiu no gramado indicando estar sentindo dores na região, mas continuou em campo até o apito final do árbitro.

Ele retornava ao time após ficar afastado por cerca de um mês por causa de uma tendinite.