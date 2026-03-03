A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou nesta terça-feira (3) ter sofrido assédio em duas ocasiões enquanto já ocupava a posição, após o presidente Lula (PT) assumir o cargo.

"Está insuportável para nós, mulheres. Eu, como primeira-dama, não tenho segurança em nenhum lugar em que eu estou", disse Janja no programa Sem Censura, da TV Brasil. "Eu posso dizer aqui que já fui assediada, neste período, duas vezes. Eu, sendo primeira-dama, estando nos lugares que acho que são seguros. Mesmo assim, fui assediada."

Durante o debate sobre o tema, foi mencionado que a presidente do México passou por situação semelhante publicamente. Em novembro, um homem foi preso na Cidade do México após tocar e tentar beijar Claudia Sheinbaum a poucos metros do palácio presidencial, em meio a seguranças.