Nesta terça-feira (3), começa a contagem regressiva de 100 dias para o início da maior Copa do Mundo de todos os tempos, com o número recorde de seleções participantes, 48, um total de 104 partidas, divididas em 16 cidades de três países-sede, Estados Unidos, Canadá e México.

Apenas com essas características, a 23ª edição do torneio já seria a mais complexa organizada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol). Mas crises internas nos países anfitriões e um cenário geopolítico desafiador elevaram ainda mais a tensão a pouco mais de três meses do jogo de abertura entre México e África do Sul, em 11 de junho, no estádio Azteca, na capital mexicana.

Debates sobre equipes favoritas, candidatos a craques do torneio e o clima de despedida de gênios como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram ofuscados nos últimos meses pelo intenso noticiário político, com impacto direto na realização da competição.