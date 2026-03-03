A aranha-marrom (Loxosceles) pode se esconder dentro de residências e, apesar de pequena, tem veneno capaz de causar lesões graves e até complicações fatais.

Roupas guardadas por muito tempo viram abrigo fácil para a aranha-marrom. O Instituto Butantan e especialistas citados dizem que ela costuma se esconder entre peças em armários, e a picada pode acontecer quando o animal é pressionado ao vestir.

Sapatos e tênis são esconderijos comuns, principalmente quando ficam parados em locais escuros. Por isso, a recomendação é inspecionar e sacudir calçados antes de usar, já que a aranha pode ficar dentro deles.