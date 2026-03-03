5 pontos que podem abrigar aranhas-marrons sem você perceber
| Tempo de leitura: 2 min
A aranha-marrom (Loxosceles) pode se esconder dentro de residências e, apesar de pequena, tem veneno capaz de causar lesões graves e até complicações fatais.
Roupas guardadas por muito tempo viram abrigo fácil para a aranha-marrom. O Instituto Butantan e especialistas citados dizem que ela costuma se esconder entre peças em armários, e a picada pode acontecer quando o animal é pressionado ao vestir.
Sapatos e tênis são esconderijos comuns, principalmente quando ficam parados em locais escuros. Por isso, a recomendação é inspecionar e sacudir calçados antes de usar, já que a aranha pode ficar dentro deles.
A parte de trás de móveis e quadros pode concentrar aranhas em áreas pouco movimentadas da casa. O Butantan descreve que elas se abrigam atrás de móveis e quadros e também em portas, frestas nas paredes e outros pontos escuros.
Pilhas de material de construção, como telhas, tijolos e madeiras, funcionam como refúgio. A espécie prefere locais escuros, secos e pouco mexidos, e pode aparecer tanto em áreas externas quanto em depósitos e cantos de residência.
Armários, estantes e depósitos com caixas e objetos pouco usados favorecem a presença do animal. ?A aranha-marrom gosta de lugares escondidos, escuros, quentes e secos, principalmente locais com pouca movimentação, como em estantes, armários com caixas e materiais com pouco uso?, disse Alcides Oliveira, diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
Por que ela preocupa
A aranha-marrom é um dos aracnídeos que mais registra acidentes no Brasil. O Ministério da Saúde registrou mais de 43 mil acidentes com aranhas em 2023, e o Sul concentra mais da metade das ocorrências, com destaque para o Paraná.
A picada pode passar despercebida no começo e piorar nas horas seguintes. Segundo o Instituto Butantan, em até 24 horas pode surgir uma lesão arroxeada e dolorida, que tende a progredir para necrose em até três dias, dependendo da quantidade de veneno.
Em casos graves, o envenenamento pode causar anemia, icterícia, insuficiência renal e morte. O Butantan explica que esses quadros podem ocorrer por hemólise (quebra de hemácias), confirmada por exames de sangue.
Como reduzir o risco em casa
Evitar acúmulo de entulho, folhas secas, lixo e materiais perto da casa ajuda a diminuir o abrigo do animal. O Ministério da Saúde recomenda manter jardins e quintais limpos e não deixar materiais de construção acumulados nas proximidades.
Vedar frestas e buracos e usar telas em janelas e ralos dificulta a entrada e a circulação. A orientação inclui consertar rodapés soltos, colocar soleiras nas portas e usar telas em ralos de chão, pias e tanques.
Em caso de suspeita de picada, a orientação é buscar atendimento médico. Em nota do Instituto Butantan, a médica Roberta de Oliveira Piorelli, do Hospital Vital Brazil, afirma: "Quando ocorre inchaço ou dor persistente que só progride, o ideal é buscar atendimento médico, especialmente se começar a ter sintomas sistêmicos, como mal-estar, náuseas, vômitos e manchas na pele".