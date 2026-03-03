O Prêmio Laureus, considerado o Oscar do Esporte, divulgou a lista de indicados e quatro atletas brasileiros estão na briga: o tenista João Fonseca, a skatista Rayssa Leal, o surfista Yago Dora e o nadador Gabriel Araújo.

Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 20 de abril, em evento que será realizado no Palácio de Cibeles, em Madri, capital da Espanha.

No ano passado, a ginasta Rebeca Andrade levou a estatueta na categoria "Melhor retorno". Ela foi a primeira mulher brasileira a conquistar um Laureus.