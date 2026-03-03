Laureus tem 4 brasileiros indicados, com João Fonseca e Rayssa
O Prêmio Laureus, considerado o Oscar do Esporte, divulgou a lista de indicados e quatro atletas brasileiros estão na briga: o tenista João Fonseca, a skatista Rayssa Leal, o surfista Yago Dora e o nadador Gabriel Araújo.
Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 20 de abril, em evento que será realizado no Palácio de Cibeles, em Madri, capital da Espanha.
No ano passado, a ginasta Rebeca Andrade levou a estatueta na categoria "Melhor retorno". Ela foi a primeira mulher brasileira a conquistar um Laureus.
BRASILEIROS INDICADOS
João Fonseca foi indicado ao "Revelação do ano". Grande nome do tênis brasileiro na atualidade, ele está na terceira temporada no circuito profissional e teve um 2025 com títulos como de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.
Rayssa Leal concorre à melhor atleta de esporte de ação. A skatista brasileira está na quarta indicação, após 2020, 2023 e 2024. No ano passado, ela foi campão do Mundial da World Street League Skateboarding, e se tornou a única a vencer quatro títulos consecutivos da SLS.
"Estou honrada por mais uma vez ser indicada para esse prêmio. O Laureus World Sports Awards se tornou uma data querida no meu calendário, uma ótima oportunidade para reencontrar amigos e celebrar nossas conquistas coletivas e individuais como comunidade. Para nós, atletas, receber essas indicações é um grande privilégio: não só porque reconhece o sucesso, mas porque nos dá visibilidade para inspirar a próxima geração, compartilhando uma plataforma como essa com os maiores atletas do mundo", disse Rayssa.
Yago Dora também está na primeira indicação. Campeão mundial de surfe no ano passado, ele concorre a melhor atleta de esporte de ação.
Gabriel Araújo foi indicado a melhor paratleta do ano. Ele conquistou as medalhas de ouro nas provas de 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2 no mundial paralímpico.
"Estou muito honrado em ser indicado para o Laureus World Sports Awards e, antes de tudo, quero agradecer minha família e amigos que me apoiam todos os dias e tornam tudo isso possível. Sou especialmente grato ao meu técnico, Fábio, pela dedicação, orientação e por acreditar em mim durante toda essa jornada. Nossa história está apenas começando e temos a ambição de fazer história", disse
Cada vez que entro na piscina, sou motivado por algo maior que medalhas: quero mostrar às pessoas com deficiência que o esporte também é para elas, que elas pertencem e que podem conquistar grandes feitos. Também agradeço sinceramente ao Comitê Paralímpico Internacional, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao Laureus Awards por essa indicação e por reconhecer atletas paralímpicos no mundo inteiro. Esse reconhecimento representa um progresso para um mundo esportivo mais inclusivo e igualitário, e tenho orgulho de fazer parte desse movimento Gabriel Araújo
LISTA COMPLETA DE INDICADOS DE 2026
Melhor atleta do ano
Carlos Alcaraz (Espanha) - Tênis
Ousmane Dembélé (França) - Futebol
Mondo Duplantis (Suécia) - Atletismo
Marc Márquez (Espanha) - Motociclismo
Tadej Poga?ar (Eslovênia) - Ciclismo
Jannik Sinner (Itália) - Tênis
Melhor atleta mulher do ano
Aitana Bonmatí (Espanha) - Futebol
Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) - Atletismo
Katie Ledecky (Estados Unidos) - Natação
Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) - Atletismo
Aryna Sabalenka - Tênis
Melhor equipe do ano
Seleção Feminina de Futebol da Inglaterra
Equipe Europeia da Ryder Cup Golfe
Seleção Feminina de Críquete da Índia
McLaren Mastercard Formula 1 Team (Reino Unido) - Automobilismo
Oklahoma City Thunder (Estados Unidos) - Basquete
Paris Saint-Germain (França) - Futebol
Revelação do ano
Désiré Doué (França) - Futebol
João Fonseca (Brasil) - Tênis
Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) - Basquete
Luke Littler (Reino Unido) - Dardos
Lando Norris (Reino Unido) - Automobilismo
Yu Zidi (China) - Natação
Retorno do ano
Amanda Anisimova (Estados Unidos) - Tênis
Egan Bernal (Colômbia) - Ciclismo
Rory McIlroy (Reino Unido) - Golfe
Yulimar Rojas (Venezuela) - Atletismo
Leah Williamson (Reino Unido) - Futebol
Simon Yates (Reino Unido) - Ciclismo
Melhor atleta nos esportes de ação
Yago Dora (Brasil) - Surfe
Kilian Jornet (Espanha) - Ultra Running
Chloe Kim (Estados Unidos) - Snowboard
Rayssa Leal (Brasil) - Skate
Molly Picklum (Austrália) - Surfe
Tom Pidcock (Reino Unido) - Ciclismo
Melhor paratleta do ano
Gabriel Araújo (Brasil) - Natação paralímpica
Simone Barlaam (Itália) - Natação paralímpica
Catherine Debrunner (Suíça) - Atletismo paralímpico
Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) - Hóquei no gelo paralímpico
David Kratochvíl (República Tcheca) - Natação paralímpica
Kiara Rodríguez (Equador) - Atletismo paralímpico
Esporte para o bem
A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) Multiesporte x Empregabilidade - oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia do esporte
Fútbol Más (Global) Futebol x Bem-estar - promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol
Kings County Tennis League (Estados Unidos) Tênis x Inclusão - reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis
MindLeaps (Global) Dança x Empregabilidade - desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador que combina aulas de dança e ensino acadêmico
Rugby for Good (Hong Kong, China) Rugby x Inclusão - promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH
Transformación Social TRASO (México) Artes marciais x Bem-estar - oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana combinadas com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais