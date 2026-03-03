03 de março de 2026
OSCAR DO ESPORTE

Laureus tem 4 brasileiros indicados, com João Fonseca e Rayssa

da Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
SLS/Divulgação
Rayssa Leal concorre à melhor atleta de esporte de ação
O Prêmio Laureus, considerado o Oscar do Esporte, divulgou a lista de indicados e quatro atletas brasileiros estão na briga: o tenista João Fonseca, a skatista Rayssa Leal, o surfista Yago Dora e o nadador Gabriel Araújo.

Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 20 de abril, em evento que será realizado no Palácio de Cibeles, em Madri, capital da Espanha.

No ano passado, a ginasta Rebeca Andrade levou a estatueta na categoria "Melhor retorno". Ela foi a primeira mulher brasileira a conquistar um Laureus.

BRASILEIROS INDICADOS

João Fonseca foi indicado ao "Revelação do ano". Grande nome do tênis brasileiro na atualidade, ele está na terceira temporada no circuito profissional e teve um 2025 com títulos como de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.

Rayssa Leal concorre à melhor atleta de esporte de ação. A skatista brasileira está na quarta indicação, após 2020, 2023 e 2024. No ano passado, ela foi campão do Mundial da World Street League Skateboarding, e se tornou a única a vencer quatro títulos consecutivos da SLS.

"Estou honrada por mais uma vez ser indicada para esse prêmio. O Laureus World Sports Awards se tornou uma data querida no meu calendário, uma ótima oportunidade para reencontrar amigos e celebrar nossas conquistas coletivas e individuais como comunidade. Para nós, atletas, receber essas indicações é um grande privilégio: não só porque reconhece o sucesso, mas porque nos dá visibilidade para inspirar a próxima geração, compartilhando uma plataforma como essa com os maiores atletas do mundo", disse Rayssa.

Yago Dora também está na primeira indicação. Campeão mundial de surfe no ano passado, ele concorre a melhor atleta de esporte de ação.

Gabriel Araújo foi indicado a melhor paratleta do ano. Ele conquistou as medalhas de ouro nas provas de 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2 no mundial paralímpico.

"Estou muito honrado em ser indicado para o Laureus World Sports Awards e, antes de tudo, quero agradecer minha família e amigos que me apoiam todos os dias e tornam tudo isso possível. Sou especialmente grato ao meu técnico, Fábio, pela dedicação, orientação e por acreditar em mim durante toda essa jornada. Nossa história está apenas começando e temos a ambição de fazer história", disse

Cada vez que entro na piscina, sou motivado por algo maior que medalhas: quero mostrar às pessoas com deficiência que o esporte também é para elas, que elas pertencem e que podem conquistar grandes feitos. Também agradeço sinceramente ao Comitê Paralímpico Internacional, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao Laureus Awards por essa indicação e por reconhecer atletas paralímpicos no mundo inteiro. Esse reconhecimento representa um progresso para um mundo esportivo mais inclusivo e igualitário, e tenho orgulho de fazer parte desse movimento Gabriel Araújo

*

LISTA COMPLETA DE INDICADOS DE 2026

Melhor atleta do ano

Carlos Alcaraz (Espanha) - Tênis

Ousmane Dembélé (França) - Futebol

Mondo Duplantis (Suécia) - Atletismo

Marc Márquez (Espanha) - Motociclismo

Tadej Poga?ar (Eslovênia) - Ciclismo

Jannik Sinner (Itália) - Tênis

Melhor atleta mulher do ano

Aitana Bonmatí (Espanha) - Futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) - Atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) - Natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) - Atletismo

Aryna Sabalenka - Tênis

Melhor equipe do ano

Seleção Feminina de Futebol da Inglaterra

Equipe Europeia da Ryder Cup Golfe

Seleção Feminina de Críquete da Índia

McLaren Mastercard Formula 1 Team (Reino Unido) - Automobilismo

Oklahoma City Thunder (Estados Unidos) - Basquete

Paris Saint-Germain (França) - Futebol

Revelação do ano

Désiré Doué (França) - Futebol

João Fonseca (Brasil) - Tênis

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) - Basquete

Luke Littler (Reino Unido) - Dardos

Lando Norris (Reino Unido) - Automobilismo

Yu Zidi (China) - Natação

Retorno do ano

Amanda Anisimova (Estados Unidos) - Tênis

Egan Bernal (Colômbia) - Ciclismo

Rory McIlroy (Reino Unido) - Golfe

Yulimar Rojas (Venezuela) - Atletismo

Leah Williamson (Reino Unido) - Futebol

Simon Yates (Reino Unido) - Ciclismo

Melhor atleta nos esportes de ação

Yago Dora (Brasil) - Surfe

Kilian Jornet (Espanha) - Ultra Running

Chloe Kim (Estados Unidos) - Snowboard

Rayssa Leal (Brasil) - Skate

Molly Picklum (Austrália) - Surfe

Tom Pidcock (Reino Unido) - Ciclismo

Melhor paratleta do ano

Gabriel Araújo (Brasil) - Natação paralímpica

Simone Barlaam (Itália) - Natação paralímpica

Catherine Debrunner (Suíça) - Atletismo paralímpico

Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) - Hóquei no gelo paralímpico

David Kratochvíl (República Tcheca) - Natação paralímpica

Kiara Rodríguez (Equador) - Atletismo paralímpico

Esporte para o bem

A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) Multiesporte x Empregabilidade - oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia do esporte

Fútbol Más (Global) Futebol x Bem-estar - promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol

Kings County Tennis League (Estados Unidos) Tênis x Inclusão - reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis

MindLeaps (Global) Dança x Empregabilidade - desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador que combina aulas de dança e ensino acadêmico

Rugby for Good (Hong Kong, China) Rugby x Inclusão - promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH

Transformación Social TRASO (México) Artes marciais x Bem-estar - oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana combinadas com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais

