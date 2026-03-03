Duas novas denúncias de estupro foram feitas à polícia contra alguns dos mesmos acusados de violentar sexualmente uma adolescente de 17 anos em janeiro deste ano em um prédio de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os registros foram feitos pelas mães de outras duas adolescentes e devem passar a ser investigados pela delegacia responsável.

Um desses registros narra um abuso supostamente cometido em 2023, quando a vítima tinha 14 anos. Na denúncia, a mãe da vítima menciona três suspeitos, entre eles Matheus Veríssimo Zoel Martins, preso nesta terça, e o adolescente, que teria 14 anos à época. Menciona ainda uma pessoa de nome Gabriel, que a polícia ainda investiga se se trata ou não de João Gabriel Xavier Bertho, outro preso desta terça.

O caso de 2023, ainda segundo o relato feito à polícia, teria ocorrido no apartamento de Matheus. A polícia não informou o endereço, ou bairro do local.