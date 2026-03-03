A oposição na Câmara dos Deputados convocou nesta terça-feira (03) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos acerca da posição do Brasil sobre a guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. O requerimento foi aprovado facilmente pela bancada bolsonarista, diante da ausência da base governista na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O pedido é do deputado Rodrigo Valadares (União-SE), que se baseia numa nota divulgada pelo Itamaraty sobre a guerra no Oriente Médio. Inicialmente, o governo brasileiro condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã. "Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região", diz o documento.

O parlamentar argumenta que o Itamaraty não condenou inequivocamente os ataques iranianos a países como Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Jordânia, Arábia Saudita e Catar. "Essa assimetria de posicionamento suscita legítimos questionamentos quanto aos critérios diplomáticos adotados, à consistência da narrativa oficial e ao alinhamento da posição brasileira com os princípios constitucionais que regem sua atuação internacional", afirmou Valadares.