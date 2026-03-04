Uma mulher de 24 anos foi presa suspeita de dopar, agredir e roubar um homem de 54 anos em Ceilândia, no Distrito Federal. A Justiça manteve a prisão preventiva em audiência de custódia realizada na última quinta-feira (26).
De acordo com a Polícia Civil, a suspeita, identificada como Beatriz Elissandra Marques Carvalho, conheceu a vítima em um bar na QNM 6, em Ceilândia Norte. Após consumirem bebidas no local, os dois seguiram para a casa dela, nas proximidades.
Segundo as investigações, o homem foi dopado com cinco medicamentos sedativos misturados em água. Em seguida, teria sido amarrado, agredido com uso de faca e mantido sob restrição de liberdade. A polícia aponta que a motivação foi patrimonial. A suspeita levou o celular, um par de tênis e a carteira da vítima.
Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir e buscou atendimento na UPA de Ceilândia, onde foram constatadas duas costelas quebradas e diversos hematomas na cabeça. A mulher foi presa na própria unidade de saúde, após chegar ao local à procura da vítima e fazer ameaças. Em depoimento, ela confessou o crime e afirmou que planejou a ação.
A investigada possui 27 registros policiais por crimes como ameaça, furto, injúria e tráfico de drogas. Na casa dela, foram apreendidos cartões bancários e um notebook que podem estar relacionados a outro caso semelhante ocorrido dias antes.
Ela foi autuada por roubo com restrição de liberdade e uso de arma branca. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Judiciário.
Com informações do g1.