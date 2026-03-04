Um personal trainer foi preso em Tomé-Açu (PA) após agredir a esposa com mais de 80 socos e chutes no último domingo.

O suspeito de 28 anos é marido da vítima. Ele foi preso pela PM menos de 24 horas após o crime em flagrante por tentativa de feminicídio.