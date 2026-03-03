Um homem de 34 anos foi preso neste domingo (1º) sob suspeita de matar a ex-mulher asfixiada dentro do quarto de um motel na avenida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O caso foi registrado como feminicídio consumado e violência doméstica.

Davi Rodrigues Barbosa foi detido por policiais militares enquanto estava na recepção. Funcionários acionaram a PM após impedir que o homem saísse sozinho do local. Horas antes, segundo o boletim de ocorrência, ele havia entrado acompanhado.

A vítima, Stephanie da Silva, 26, foi encontrada dentro do quarto, caída ao chão e com marcas no pescoço. Agentes tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.