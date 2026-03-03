Uma mulher de 27 anos foi atingida por três tiros enquanto participava do velório da própria mãe, na tarde de sexta-feira (27), no Centro de Baependi. O crime aconteceu em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat e foi registrado como tentativa de homicídio.

Imagens mostram o momento em que dois homens chegam de motocicleta durante o cortejo fúnebre. O passageiro desce e dispara à queima-roupa contra a vítima, identificada como Amanda Arantes. Após os tiros, os suspeitos fugiram.

A mulher foi socorrida no Hospital Cônego Monte Raso e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Regional de Varginha, onde permanece internada em estado estável.