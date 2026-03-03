Uma mulher de 27 anos foi atingida por três tiros enquanto participava do velório da própria mãe, na tarde de sexta-feira (27), no Centro de Baependi. O crime aconteceu em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat e foi registrado como tentativa de homicídio.
Imagens mostram o momento em que dois homens chegam de motocicleta durante o cortejo fúnebre. O passageiro desce e dispara à queima-roupa contra a vítima, identificada como Amanda Arantes. Após os tiros, os suspeitos fugiram.
A mulher foi socorrida no Hospital Cônego Monte Raso e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Regional de Varginha, onde permanece internada em estado estável.
No sábado (28), a Polícia Militar prendeu um suspeito de envolvimento no crime. A motocicleta usada na ação foi encontrada escondida em uma área de mata na zona rural de Baependi, junto com dois capacetes e um casaco preto. Segundo a PM, os itens têm características semelhantes às descritas por testemunhas e registradas por câmeras de segurança.
O homem detido foi encaminhado à delegacia de plantão em São Lourenço, onde teve a prisão em flagrante confirmada. A identidade não foi divulgada. As buscas continuam para localizar outros possíveis envolvidos.
Com informações do g1