A Câmara dos Deputados aprovou nessa segunda-feira (2) projeto de lei que autoriza a instalação de farmácias ou drogarias em supermercados, desde que funcionem em espaço físico delimitado, separado e exclusivo para a atividade. O texto segue para sanção presidencial.

Pela proposta (PL 2158/23), oriunda do Senado, o estabelecimento poderá operar com o mesmo CNPJ do supermercado ou mediante contrato com farmácia licenciada, mas deverá cumprir todas as exigências sanitárias e técnicas previstas em lei. Entre elas estão regras sobre estrutura física, armazenamento adequado, controle de temperatura, ventilação, umidade, rastreabilidade e assistência farmacêutica.

Será obrigatória a presença de farmacêutico habilitado durante todo o horário de funcionamento. A oferta de medicamentos fora do espaço exclusivo da farmácia, como em gôndolas ou estandes abertos, ficará proibida.