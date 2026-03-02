O Brasil derrotou a Colômbia por 101 a 72, na noite desta segunda-feira (2) na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em seu quarto compromisso pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete masculino de 2027, que será disputada no Catar.
Com o triunfo desta segunda, a seleção brasileira manteve 100% de aproveitamento na competição e avança para a segunda etapa da mesma. Agora a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic volta a entrar em ação pela competição apenas julho, ainda pela primeira fase, quando medirá forças com Venezuela e Colômbia.
O destaque individual da partida foi o armador Caio Pacheco, que marcou 17 pontos e deu 10 assistências. Também brilharam pela seleção o ala Léo Meindl, com 16 pontos, e o ala-pivô Mãozinha, com 13 pontos.