BASQUETE

Brasil supera Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/FIBA Americas
Brasil atropelou a Colômbia, na noite dessa segunda-feira

O Brasil derrotou a Colômbia por 101 a 72, na noite desta segunda-feira (2) na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em seu quarto compromisso pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete masculino de 2027, que será disputada no Catar.

Com o triunfo desta segunda, a seleção brasileira manteve 100% de aproveitamento na competição e avança para a segunda etapa da mesma. Agora a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic volta a entrar em ação pela competição apenas julho, ainda pela primeira fase, quando medirá forças com Venezuela e Colômbia.

O destaque individual da partida foi o armador Caio Pacheco, que marcou 17 pontos e deu 10 assistências. Também brilharam pela seleção o ala Léo Meindl, com 16 pontos, e o ala-pivô Mãozinha, com 13 pontos.

