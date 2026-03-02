03 de março de 2026
FUTEBOL

Flamengo e Palmeiras entram em top-5 de melhores times do mundo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras fecha o top-5 do ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS)
Flamengo e Palmeiras apareceram entre os cinco melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos em levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

O Flamengo ocupa a terceira colocação, atrás do líder Real Madrid e do vice Manchester City. A IFFHS não detalhou os critérios para classificação dos clubes, avaliados entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.

Já o Palmeiras fecha o top-5, que ainda conta com o quarto colocado PSG. Bayern de Munique, Inter de Milão, Chelsea, Barcelona e Liverpool completam o top-10.

Outros cinco brasileiros integram o top-50: Atlético-MG (14º), Fluminense (18º), São Paulo (25º), Corinthians (38º) e Internacional (40º). O Botafogo é o 52º.

O Flamengo conquistou 10 títulos no período: três Cariocas, duas Libertadores, duas Supercopas, duas Copas do Brasil e um Brasileiro.

Já o Palmeiras levantou oito: três Paulistas, dois Brasileiros e uma Libertadores, Recopa Sul-Americana e Supercopa.

Veja o Top-20

  1. Real Madrid
  2. Manchester City
  3. Flamengo
  4. PSG
  5. Palmeiras
  6. Bayern de Munique
  7. Inter de Milão
  8. Chelsea
  9. Barcelona
  10. Liverpool
  11. Arsenal
  12. Benfica
  13. Borussia Dortmund
  14. Atlético-MG
  15. Roma
  16. Juventus
  17. Atlético de Madri
  18. Fluminense
  19. Bayer Leverkusen
  20. PSV

