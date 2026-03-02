Flamengo e Palmeiras entram em top-5 de melhores times do mundo
Flamengo e Palmeiras apareceram entre os cinco melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos em levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).
O Flamengo ocupa a terceira colocação, atrás do líder Real Madrid e do vice Manchester City. A IFFHS não detalhou os critérios para classificação dos clubes, avaliados entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.
Já o Palmeiras fecha o top-5, que ainda conta com o quarto colocado PSG. Bayern de Munique, Inter de Milão, Chelsea, Barcelona e Liverpool completam o top-10.
Outros cinco brasileiros integram o top-50: Atlético-MG (14º), Fluminense (18º), São Paulo (25º), Corinthians (38º) e Internacional (40º). O Botafogo é o 52º.
O Flamengo conquistou 10 títulos no período: três Cariocas, duas Libertadores, duas Supercopas, duas Copas do Brasil e um Brasileiro.
Já o Palmeiras levantou oito: três Paulistas, dois Brasileiros e uma Libertadores, Recopa Sul-Americana e Supercopa.
Veja o Top-20
- Real Madrid
- Manchester City
- Flamengo
- PSG
- Palmeiras
- Bayern de Munique
- Inter de Milão
- Chelsea
- Barcelona
- Liverpool
- Arsenal
- Benfica
- Borussia Dortmund
- Atlético-MG
- Roma
- Juventus
- Atlético de Madri
- Fluminense
- Bayer Leverkusen
- PSV