Flamengo e Palmeiras apareceram entre os cinco melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos em levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

O Flamengo ocupa a terceira colocação, atrás do líder Real Madrid e do vice Manchester City. A IFFHS não detalhou os critérios para classificação dos clubes, avaliados entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.

Já o Palmeiras fecha o top-5, que ainda conta com o quarto colocado PSG. Bayern de Munique, Inter de Milão, Chelsea, Barcelona e Liverpool completam o top-10.