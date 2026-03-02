João Fonseca garantiu uma bolada, neste domingo (1º), ao vencer um torneio amistoso e começa, nesta segunda-feira (02), a se preparar para uma sequência com direito a dois Masters 1000, torneios que só ficam abaixo dos Grand Slams no calendário da ATP.

Fonseca ganhou 300 mil dólares (aproximadamente R$ 1,5 milhão) ao faturar o MGM Slam, ontem, em Las Vegas. O brasileiro bateu Reilly Opelka (69), Gael Monfils (170) por 10/6 e Alexander Bublik (10).

O brasileiro também subiu três posições no ranking mundial, mesmo sem disputar um torneio ATP. O carioca assumiu a 35ª colocação, ultrapassando o grego Stefanos Tsitsipas, o canadense Denis Shapovalov e o tcheco Tomas Machac. Os três perderam pontos após caírem na primeira rodada do ATP 500 de Dubai.