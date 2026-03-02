Fonseca tem maratona com defesa de título e Masters 1000
João Fonseca garantiu uma bolada, neste domingo (1º), ao vencer um torneio amistoso e começa, nesta segunda-feira (02), a se preparar para uma sequência com direito a dois Masters 1000, torneios que só ficam abaixo dos Grand Slams no calendário da ATP.
Fonseca ganhou 300 mil dólares (aproximadamente R$ 1,5 milhão) ao faturar o MGM Slam, ontem, em Las Vegas. O brasileiro bateu Reilly Opelka (69), Gael Monfils (170) por 10/6 e Alexander Bublik (10).
O brasileiro também subiu três posições no ranking mundial, mesmo sem disputar um torneio ATP. O carioca assumiu a 35ª colocação, ultrapassando o grego Stefanos Tsitsipas, o canadense Denis Shapovalov e o tcheco Tomas Machac. Os três perderam pontos após caírem na primeira rodada do ATP 500 de Dubai.
E agora se prepara para uma sequência de Masters 1000. Na noite desta segunda, ele conhecerá seu adversário pela primeira rodada de Indian Wells.
Fonseca disputará o Indian Wells, entre 4 a 15 de março, e Miami Open, entre 18 e 29 do mesmo mês. Os dois torneios acontecem nos Estados Unidos.
Além disso, o brasileiro está inscrito no Challenger de Phoenix, torneio onde foi campeão em 2025. A competição acontece entre os dias 9 e 15, e pode conflitar com o Indian Wells caso Fonseca avance.
O brasileiro tenta embalar nas disputas de simples em 2026. Seu melhor resultado até o momento foi chegar às oitavas de final do Rio Open. Nas duplas, ele conquistou -ao lado de Marcelo Melo- o título do torneio carioca.
No ano passado, ele caiu na segunda rodada de Indian Wells, após derrota para o britânico Jack Draper. Já em Miami, Fonseca chegou na terceira rodada, quando perdeu para o australiano Alex de Minaur.