A Conmebol marcou para 19 de março o sorteio que vai definir os grupos da Libertadores 2026.

A Conmebol definiu data, horário e local do sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Os dois eventos acontecem em 19 de março (quinta-feira), a partir das 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Palmeiras, Flamengo e Fluminense entram como cabeças de chave no sorteio da Libertadores 2026. A condição segue o ranking da Conmebol, divulgado no fim de 2025.