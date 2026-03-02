O influenciador Nino Abravanel e outros cinco acusados de participar de um homicídio para vingar a morte do avô, em São Paulo, vão a júri popular.

Deivis Elizeu Costa e Silva, conhecido como Nino, seu irmão, Deric Elias Costa e Silva, e outros quatro amigos são réus pela morte de um homem que teria matado o avô dos irmãos. O caso aconteceu em maio de 2024, na Estrada do M'boi Mirim, na zona sul de São Paulo.

O influenciador, que possui mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais, e os amigos são acusados de homicídio motivado por uma vingança. Nino, Deric, Julio Cesar Alves, o Jacaré, Eberton Salles de Lima, Pablo lyncoln Rocha e Enrico Jonatan Leal, chamado de Jhonny, teriam, segundo as acusações, orquestrado e matado o servente de pedreiro Tarcísio Gomes da Silva após receberem informações de que ele teria espancado e matado o avô de Nino momentos antes do homicídio.