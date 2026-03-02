Uma empresária brasileira que acompanha um grupo de turistas em um cruzeiro relatou momentos de tensão em Dubai após ataques no Oriente Médio. Segundo ela, passageiros ouviram explosões e viram fumaça na cidade enquanto aguardam a liberação de voos para retornar.

Empresária acompanha grupo de turistas em cruzeiro nos Emirados. Cristina Strik, sócia da agência Strik Turismo, de Londrina (PR), está nos Emirados Árabes Unidos com um grupo de 24 brasileiros, entre eles duas crianças e 18 pessoas com mais de 60 anos. A viagem começou em Doha, onde chegaram em 20 de fevereiro, antes de embarcarem no navio MSC Euribia no dia 22.

Grupo retornou às pressas ao navio durante passeio em Dubai. Na sexta-feira, o navio chegou a Dubai. No sábado, enquanto faziam o último passeio em terra, os passageiros foram orientados a voltar com urgência para a embarcação, que partiria no dia seguinte. "Ficamos assustados, voltamos para o navio", disse Cristina.