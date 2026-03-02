A empresária do ramo da estética Priscila Dorneles, de 31 anos, morreu neste sábado após passar por procedimentos cirúrgicos em Inhumas, a cerca de 46 quilômetros de Goiânia.

Priscila estava recém-operada e foi socorrida pela irmã. O Corpo de Bombeiros disse à reportagem que, ao chegar ao local, ela estava no chão do quarto, recebendo massagem cardíaca da irmã. Ela foi socorrida e levada a um hospital.

Empresária fez três procedimentos em uma cirurgia. Dois dias antes, na última quinta-feira (26), ela fez uma lipoaspiração, mastopexia com prótese e correção de cicatriz.