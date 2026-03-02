O Poder Judiciário brasileiro tem "demonstrado práticas que levantam suspeitas e geram desconfiança" e, portanto, "um código de conduta é medida indispensável para o fortalecimento da confiança da sociedade". É o que defendem os signatários da carta "Ninguém Acima da Lei", lida nesta segunda-feira (2) em evento no salão nobre da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, no centro de São Paulo.

Em meio a desgastes que atingiram a imagem do STF (Supremo Tribunal Federal) nos últimos meses, a iniciativa faz parte de um movimento homônimo lançado em dezembro de 2025. O ato desta segunda foi idealizado pelas entidades Transparência Brasil, Derrubando Muros e Instituto Humanitas360.

Segundo a página do movimento, são mais de 66 mil signatários até o momento. A adesão à iniciativa também conta com organizações da sociedade civil, nomes da iniciativa privada e de juristas.