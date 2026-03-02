Após o afastamento de Magid Nauef Láuar, desembargador do TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), um magistrado de primeira instância foi convocado para substituí-lo na relatoria de processos, incluindo o que julga o estupro de uma menina de 12 anos por um homem de 35.

O caso está na 9ª Câmara Criminal e deve ir a plenário na quarta-feira (4). O nome do juiz convocado não foi divulgado pelo tribunal.

Na quarta-feira (25), Láuar derrubou o acórdão que havia absolvido o réu e marcou uma reanálise do processo junto a seus colegas. Isso ocorreu após recurso do Ministério Público. Na sexta-feira (27), ele foi retirado de suas funções pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) por denúncias de assédio e abuso sexual.