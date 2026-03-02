O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) afastou nesta segunda-feira (2) o desembargador Dirceu dos Santos, da 3ª Câmara de Direito Privado do TJ-MT (Tribunal de Justiça de Mato Grosso). O magistrado é suspeito de vender decisões em troca de vantagens, negociando com empresários e advogados.

A PF (Polícia Federal) esteve na sede do tribunal mato-grossense, em Cuiabá, para extrair arquivos digitais e espelhar aparelhos eletrônicos do desembargador e de seu gabinete.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso por email para obter o posicionamento a respeito do afastamento do desembargador e da ação da Polícia Federal, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.