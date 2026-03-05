05 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ARQUITETURA

Jader Almeida: Design sem fronteiras


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O portfólio IN&OUT de Jader Almeida dissolve os limites entre o interior e o exterior. É o encontro do traço preciso com a luz natural e a liberdade do ar livre. Mais do que mobiliário, são peças que criam atmosferas contínuas, onde o conforto e o design se manifestam em cada detalhe, sem limites. Saiba mais em @jaderalmeida.campinas

Comentários

Comentários