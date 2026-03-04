Acompanhando o crescimento vertical de Campinas em bairros como Cambuí, Taquaral e Mansões Santo Antônio, a Criare Collection, no Cambuí, apresenta soluções em marcenaria híbrida que transformam metragens reduzidas em espaços de alta performance.

Destaques da Coleção 2026:

Mobiliário Oculto: Portas com sistemas de giro que escondem lavanderias e eletrodomésticos, além de mesas retráteis que otimizam a circulação.

Tecnologia Integrada: Móveis com hubs de energia, carregamento por indução e iluminação em LED estratégica.

Organização Inteligente: Prateleiras giratórias e divisórias personalizadas para eliminar o "caos visual".

"O novo jeito de morar exige espaços que sejam funcionais e estéticos simultaneamente", afirma Emiliano Beghini, proprietário da unidade.