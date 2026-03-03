E se um único tratamento pudesse cuidar do seu cabelo, da sua ansiedade e da sua vitalidade? ?‍??

O Shirobalance, terapia natural milenar, diretamente da Índia, está disponível em uma releitura no Laces And Hair, no Iguatemi Campinas. Essa é uma experiência completa que vai muito além da estética. Ele reduz a descarga de adrenalina, tonifica a raiz dos fios e estimula a mente e os órgãos sensoriais.

Da melhora da enxaqueca ao fortalecimento capilar: é o equilíbrio perfeito para qualquer personalidade. ?