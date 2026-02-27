O Paquistão fez ataques aéreos contra Cabul e outras cidades do Afeganistão nesta sexta-feira (27), após confrontos na fronteira entre os dois países se intensificarem. O ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Asif, afirmou que a situação evoluiu para uma “guerra aberta” com as autoridades do Talibã.

Segundo Islamabad, forças afegãs atacaram posições militares próximas à linha Durand durante a madrugada, o que levou à ofensiva aérea. O governo afegão confirmou bombardeios em Cabul, Paktia e Kandahar e disse ter respondido com operações de grande escala ao longo da fronteira.

Os relatos sobre vítimas divergem. O Paquistão afirma ter matado mais de 130 combatentes do Talibã e destruído dezenas de posições militares. Já o governo afegão sustenta que oito integrantes foram mortos e acusa as forças paquistanesas de também sofrerem baixas significativas. Não há verificação independente dos números.