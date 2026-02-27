O Paquistão fez ataques aéreos contra Cabul e outras cidades do Afeganistão nesta sexta-feira (27), após confrontos na fronteira entre os dois países se intensificarem. O ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Asif, afirmou que a situação evoluiu para uma “guerra aberta” com as autoridades do Talibã.
Segundo Islamabad, forças afegãs atacaram posições militares próximas à linha Durand durante a madrugada, o que levou à ofensiva aérea. O governo afegão confirmou bombardeios em Cabul, Paktia e Kandahar e disse ter respondido com operações de grande escala ao longo da fronteira.
Os relatos sobre vítimas divergem. O Paquistão afirma ter matado mais de 130 combatentes do Talibã e destruído dezenas de posições militares. Já o governo afegão sustenta que oito integrantes foram mortos e acusa as forças paquistanesas de também sofrerem baixas significativas. Não há verificação independente dos números.
Os confrontos ocorrem após semanas de tensão crescente. Desde a volta do Talibã ao poder, em 2021, os dois países acumulam disputas frequentes na fronteira de 2.611 quilômetros, que Cabul não reconhece formalmente. Islamabad pressiona o governo afegão a agir contra grupos armados como o Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), responsável por ataques em território paquistanês.
A comunidade internacional reagiu com apelos à contenção. A ONU pediu respeito ao direito internacional, enquanto Irã e Rússia defenderam diálogo. A Índia condenou os bombardeios e mencionou mortes de civis.
Com informações da Al Jazeera