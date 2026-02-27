O Flamengo voltou a ser superado pelo Lanús nesta quinta-feira (26), desta vez, na prorrogação disputada no Maracanã, e perdeu o título da Recopa para o time argentino.

No tempo normal, a formação carioca venceu por 2 a 1, de virada, igualando o placar da decisão, realizada em dois jogos. Na ida, em casa, o time argentino havia vencido por 1 a 0. No tempo extra, porém, o Lanús marcou duas vezes no segundo tempo e venceu a partida por 3 a 2, ficando com a taça.

No tempo normal, o Flamengo saiu atrás após uma falha do goleiro Rossi no primeiro tempo. Adiantado no meio de campo, ele errou um passe entregou a bola para o adversário. Castillo driblou o goleiro e abriu o marcador aos 29 minutos.