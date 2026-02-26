Sete hospitais do Brasil estão entre os melhores do mundo, segundo o ranking com 250 instituições de 32 países no World's Best Hospitals 2026, feito pela revista americana Newsweek em parceria com a Statista, empresa alemã especializada em dados globais. A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (25) refere-se a dados analisados em 2025.

Dos sete hospitais brasileiros no ranking, seis estão em São Paulo, sendo eles o Einstein Hospital Israelita, em 16º lugar; Hospital Sírio-Libanês (79º), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (105º); Hospital do Coração (146º); Hospital Santa Catarina Paulista (151º); e Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (189º). Fora da capital paulista, também foi listado o Hospital Moinhos de Vento (111º), em Porto Alegre.

O levantamento analisou dados de 2.500 hospitais em 2025. Os países foram escolhidos com base em critérios de comparabilidade, incluindo tamanho da população, expectativa de vida, padrão de vida, densidade hospitalar e disponibilidade de dados confiáveis.