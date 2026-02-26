A remuneração de qualquer pessoa que ocupa um cargo ou emprego público no Brasil não pode exceder o salário dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Esse limite, chamado de teto constitucional, está previsto no artigo 37 da Constituição e deve ser observado tanto pela União quanto pelos estados e municípios, que também podem implementar subtetos.

Não é incomum, entretanto, que os valores pagos a servidores ultrapassem esse limite. Alguns adicionais e benefícios podem ir além do permitido por serem considerados verbas indenizatórias. Esses valores acima do teto são chamados de penduricalhos.

O tema está em discussão no STF após liminares dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino que suspenderam o pagamento de valores não previstos em lei para todo o funcionalismo público. O plenário da corte analisa o caso, que deve voltar à pauta em 25 de março.