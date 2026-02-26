O Órgão Especial do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) suspendeu provisoriamente a concessão de novos alvarás para demolições, supressão de vegetação -cortes de árvores- e construção de prédios baseados na Lei de Zoneamento e no Plano Diretor da capital. A decisão atende a um pedido liminar da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado.

A determinação da instância máxima do Judiciário paulista questiona o suposto atropelamento de etapas e a falta de efetiva participação popular nas revisões das leis, realizadas entre 2023 e 2024 pela Câmara e sancionadas pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). Até a publicação deste texto, o Executivo não havia comentado. A Câmara informou que vai recorrer e que ação utiliza argumentos já derrubados pelo mesmo tribunal.

Questionamentos desse tipo ocorreram diversas vezes nos últimos anos, mas o poder público municipal vinha derrubando as contestações ao comprovar a realização de audiências públicas. No entanto, o despacho do relator, desembargador Luis Fernando Nishi, destaca que muitas mudanças foram inseridas pouco antes das votações finais.