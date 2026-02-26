O Metrô demitiu um segurança que teria criticado a roupa usada por uma mulher que foi pedir ajuda após, segundo ela, ter sofrido assédio sexual. O caso ocorreu na quarta (25) na estação Sé, na região central de São Paulo.

A companhia estatal diz que a demissão ocorreu porque a conduta não condiz com as diretrizes da empresa "em um caso grave que demanda acolhimento e respeito à vítima".

Segundo relatos, a passageira procurou uma mulher da equipe de segurança para relatar que teria sido assediada sexualmente e acabou acolhida -a funcionária, inclusive, a abraçou.