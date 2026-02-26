O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) já ouviu cinco pessoas que denunciaram supostos abusos sexuais praticados pelo desembargador Magid Nauef Láuar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Relatos contra o magistrado surgiram após ele votar para absolver um homem condenado em 1ª instância por estuprar uma menina de 12 anos. Lauár informou, via Tribunal de Justiça, que não vai se pronunciar sobre as denúncias.

O conselho, em sua corregedoria, tem aberta uma sindicância sobre a atuação do desembargador. Os supostos casos de abuso foram levados ao órgão pela deputada federal Duda Salabert (PDT). Inicialmente, eram duas. Nesta quinta-feira (26), chegaram a cinco, confirmaram membros da entidade e denunciantes à Folha. As oitivas foram realizadas virtualmente.