Após a prisão do homem de 35 anos condenado pelo estupro de uma menina de 12, cuja mãe também foi presa, a atual situação da menor segue incerta. Advogados explicam para onde a vítima deve ir e quais direitos devem ser garantidos a ela.

Com a prisão da mãe, adolescente deve ficar sob a guarda do pai, segundo advogado e ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. No caso do pai não ser presente ou não manter vínculo afetivo com a filha, ela deve ficar sob a guarda de outros familiares, como uma avó ou tia, conforme explicado por Ariel de Castro Alves, que também é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB.

"Na falta de familiares que possam cuidar dela, por não aceitarem ou não serem encontrados, ela poderia ir para acolhimento com família voluntária cadastrada na Vara da Infância e Juventude ou para um serviço de acolhimento, os antigos abrigos. (...) O encaminhamento para serviços de acolhimento sempre é excepcional. A preferência é que ela fique com familiares que possam amparar, proteger, cuidar e educar", disse Ariel de Castro Alves.