O meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, prevê mais chuva para o litoral de São Paulo, com risco de inundações e deslizamentos de terra, nas próximas horas.

Algumas áreas do litoral norte e sul devem receber em 48 horas o equivalente ao mês inteiro. O meteorologista disse que as regiões que vão de Mongaguá a Ubatuba devem receber entre 200 mm e 300 mm entre a noite de hoje e a madrugada de sábado.

"Somente nessa quinta-feira, a chuva já ultrapassou os 180 mm em Santos, por exemplo, e vem mais água [por aí]. Então o risco de inundações e deslizamentos de terra em específico no litoral de São Paulo é muito alto", disse Gustavo Verardo, meteorologista da Climatempo.