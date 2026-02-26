A Prefeitura de Urupês, no interior de São Paulo, iniciou um projeto para disponibilizar gratuitamente o medicamento tirzepatida -conhecido comercialmente como Mounjaro- a pacientes com obesidade atendidos pela rede pública municipal de saúde.

A iniciativa, regulamentada por decreto, prevê o acompanhamento de até 200 pessoas por uma equipe multidisciplinar e tem como foco pacientes em situação de maior risco clínico e social.