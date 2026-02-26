Cruzeiro e Corinthians empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (25), no Mineirão. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira abriu o placar com Matheus Pereira no início do jogo, mas viu os paulistas empatarem no segundo tempo. O gol corintiano foi marcado pelo zagueiro João Pedro Tchoca.

Dois minutos antes de sofrer o empate, a equipe mineira teve um jogador expulso. O lateral William cometeu uma falta em Allan, já tinha cartão amarelo, e foi para rua antes do fim da partida.