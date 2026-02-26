Palmeiras vence Fluminense no sufoco em reencontro de Arias
O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão e se manteve na liderança da competição.
Com 13 minutos do 1º tempo, o Palmeiras já vencia a partida por 2 a 0 com gols de Vitor Roque (pênalti) e Allan e parecia que seria uma vitória tranquila, mas o Fluminense deu muito trabalho.
Lucho Acosta descontou ainda no 1º tempo, e Carlos Miguel foi o nome do jogo com defesas importantes que asseguraram a vitória. O goleiro palmeirense fez seis defesas.na partida. O Fluminense terminou o jogo com 16 chutes (7 no gol) e 571 passes. O Palmeiras teve 14 finalizações (6 no gol) com 305 passes.
Arias começou a partida no banco, mas teve o seu reencontro com o ex-clube. Abel Ferreira colocou o jogador em campo aos 12 minutos do 2º tempo. O colombiano levou amarelo, quase deu uma assistência para Vitor Roque (que parou no travessão), e levou perigo para Fábio em cobrança de falta. A torcida do Fluminense fez questão de vaiar e xingar o jogador toda vez que ele pegava na bola, mas em contrapartida a torcida palmeirense o celebrava.
Com o triunfo, o Palmeiras foi a 10 pontos na topo tabela (mesma pontuação do São Paulo, mas leva a melhor no saldo de gols). O Fluminense permaneceu com 7 pontos e caiu para a 5ª colocação.
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), contra o São Paulo, mais uma vez na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista em jogo único.
O Fluminense encara o Vasco, também no domingo, às 18h, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense venceu o jogo de ida por 1 a 0 com mando vascaíno.