O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na Arena, em Porto Alegre (RS), pela 4ª rodada do Brasileirão.

Noriega e Marlon fizeram os gols do Grêmio, enquanto Victor Hugo fez o gol do Atlético.

O cara do jogo foi Marlon, que deu uma assistência e fez um golaço na partida. O lateral fez um belo cruzamento para o gol de cabeça de Noriega, e marcou o seu com um chutaço de fora da área.