O Botafogo está classificado para a próxima fase do mata-mata preliminar da Libertadores. O time derrotou o Nacional Potosí (BOL) por 2 a 0 e avançou ao último chaveamento antes da fase de grupos.

Os gols da classificação no Nilton Santos foram de Alex Telles e Danilo, ainda no primeiro tempo.

No jogo de ida, o Bota tinha perdido por 1 a 0, na altitude, e mostrou apetite para dar o troco, diante da superioridade técnica e física. Mas a vitória poderia ter sido bem mais elástica.