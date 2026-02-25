O recente avanço do projeto que prevê uma "Times Square" no centro da capital paulista reacendeu o debate sobre a flexibilização da Lei Cidade Limpa, regra-símbolo da gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) que há duas décadas baniu placas publicitárias que escondiam a arquitetura paulistana.

Esse avanço é um passo importante para o projeto porque as instalações, caso ocorram, estarão em áreas envoltórias de edifícios tombados. Mas medida só sairá do papel se houver a aprovação de um termo de cooperação por parte da CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana). Esse grupo, composto por integrantes do poder público e da sociedade, tem entre suas principais atribuições a defesa da Cidade Limpa.

Caso obtenha a aprovação da CPPU da forma como está, o termo terá validade por três anos e prevê um investimento de pouco mais de R$ 53 milhões para implantação e manutenção dos painéis. Uma parte menor do recurso, de R$ 2 milhões, será a contrapartida para restauração de pontos históricos do centro.