Remo e Inter empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (25), no Mangueirão, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Alan Patrick abriu o placar para o Inter, e Leonel Picco fez o gol de empate do Remo, o seu primeiro pelo time paraense.

As duas equipes seguem sem vencer no Brasileirão. O Inter agora tem duas derrotas e dois empates na competição, enquanto o Remo tem uma derrota e três empates.