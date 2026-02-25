O número de mortos nas cidades atingidas por temporais na zona da mata, em Minas Gerais, subiu para 46, conforme atualização do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (25).

Em Juiz de Fora, são 40 óbitos confirmados, e 19 pessoas seguem desaparecidas. Em Ubá, foram registrados 6 mortes e 2 desaparecidos. A corporação continua as buscas e atua em oito frentes de trabalho.

A Polícia Civil diz que 34 corpos encontrados em Juiz de Fora foram encaminhados ao Posto Médico-Legal, sendo que 33 deles já foram identificados. As vítimas de Ubá também foram identificadas.