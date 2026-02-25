A condenação dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) não encerra todos os processos do caso. Ainda há ações penais em curso para punição de supostos envolvidos no homicídio e na sua ocultação.

No total, 14 pessoas já foram condenadas em processos envolvendo a morte da vereadora, seja no planejamento, na execução ou na obstrução da investigação. O crime, segundo as apurações já concluídas, envolveu ao menos 17 pessoas.

Segundo o STF (Supremo Tribunal Federal) julgou nesta quarta-feira (25), os mandantes do crime foram o ex-deputado Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro).