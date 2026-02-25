O homem condenado pelo estupro de uma menina de 12 anos em Minas Gerais foi preso na tarde desta quarta-feira (25), na cidade onde o crime ocorreu. A mãe da criança também foi detida.

Nesta manhã, o desembargador Magid Nauef Láuar, do Tribunal de Justiça do estado, acatou recurso do Ministério Público e revogou o acórdão, de sua própria relatoria, que havia absolvido os réus da condenação em 1ª instância. Horas depois, eles foram encaminhados a uma delegacia, de acordo com a Polícia Militar.

Ambos foram condenados a mais de nove anos. O homem, de 35 anos à época do caso, responde por estupro. A responsável foi condenada por omissão.