A Unesp (Universidade Estadual Paulista) está com inscrições abertas para o curso gratuito de extensão "pré-cálculo apoiado por inteligência artificial".

A iniciativa é promovida pelo Laboratório do Futuro da instituição e foi desenvolvida para atender a todos os públicos interessados, em especial, os estudantes do terceiro ano do ensino médio, alunos de cursinhos pré-vestibulares e do ensino superior.

"Nossa ideia é rever alguns conteúdos da matemática do ensino básico, parte de aritmética, parte de funções, sistemas de equações, enfim, conteúdos fundamentais para as disciplinas de cálculo", afirma Denis Salvadeo, responsável pelo Laboratório do Futuro e professor do IGCE (Instituto de Geociências e Ciências Exatas) do campus de Rio Claro da Unesp.