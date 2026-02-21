O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública contra a Globo para exigir que a emissora oriente seus profissionais a pronunciar a palavra "recorde" como paroxítona (com força na sílaba "cor": recórde) e pague indenização por danos morais coletivos.

O MPF moveu a ação após receber uma representação de cidadão sobre a pronúncia da palavra "recorde". O órgão afirma que a Globo usa, sistematicamente, a pronúncia proparoxítona (récorde), considerada incorreta segundo a norma culta.

A ação cita o VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa), referência oficial da ABL (Academia Brasileira de Letras), que diz que recorde deve ser pronunciada como paroxítona. Isso significa que a sílaba tônica é "cor", e não o "re". O MPF cita ainda que dicionários como Aurélio, Houaiss e Michaelis apoiam esse entendimento.