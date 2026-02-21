A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou nesta sexta-feira (20) uma série de medidas que incluem a proibição e apreensão de medicamentos falsificados, suspensão de vendas, recolhimentos e novas regras para produtos veterinários.

As ações atingem remédios usados para o tratamento de câncer, diabetes, obesidade, estética, produtos manipulados e até suplementos vendidos como "naturais". As decisões foram divulgadas no Diário Oficial da União.

A agência proibiu, em todo o país, a manipulação, venda e uso de implantes com o hormônio nesterone, conhecidos como "chips hormonais". Segundo a Anvisa, a substância não possui avaliação e aprovação de segurança e eficácia para esse tipo de uso. Todos os estoques devem ser recolhidos.