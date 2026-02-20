A decolagem de um Boeing 777 da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na noite de 15 de fevereiro, foi abortada após o superaquecimento de um dos motores. Isso é o que consta no relatório do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão do Sipaer (Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), responsável por conduzir as investigações de ocorrências aeronáuticas.

"Durante a corrida de decolagem, a aeronave apresentou indicação de temperatura acima do limite no motor 2. Os procedimentos previstos foram executados e a decolagem foi abortada. A aeronave livrou a pista por meios próprios e, posteriormente foi entregue para a equipe de manutenção", consta no relatório.

O avião, com capacidade para transportar cerca de 400 passageiros, abortou a decolagem durante a partida às 19h10, com a manobra acontecendo após a aeronave já ter retirado o trem de pouso de nariz do solo, o que é algo fora do comum na aviação.