A vitória da Unidos da Viradouro no Carnaval do Rio 2026 ecoou também nas redes sociais dos famosos ligados à escola. Campeã do Grupo Especial com o enredo em homenagem ao mestre Ciça, diretor de bateria da escola, a vermelho e branco levantou o título e mobilizou celebridades.

Juliana Paes, que desfilou pela agremiação, não segurou as lágrimas durante a apuração. Em entrevista à Globo, exaltou a vitória e o reconhecimento ao homenageado. "Você pode acreditar numa coisa dessas? Depois de tanto tempo a gente conseguiu levar o campeonato para o mestre Ciça? Ele merece tanto", afirmou, emocionada.

A atriz contou que começou a chorar já nos primeiros quesitos. "Eu falei, eu não presto pra apuração porque eu pago mico, eu incomodo quem está do lado. Mas é inevitável sentir essa emoção", disse, antes de abraçar integrantes da diretoria.