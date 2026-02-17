O reverendo Jesse Jackson morreu aos 84 anos, na manhã de terça-feira (17), cercado pela família, segundo comunicado divulgado pelos parentes. A causa da morte não foi informada.

Leia mais: Ícone de Hollywood, Robert Duvall morre aos 95 anos

Figura central do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, Jackson atuou ao lado de Martin Luther King Jr. na década de 1960 e integrava a liderança da Southern Christian Leadership Conference. Ele estava em Memphis, no Tennessee, quando King foi assassinado, em 1968.