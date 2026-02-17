O reverendo Jesse Jackson morreu aos 84 anos, na manhã de terça-feira (17), cercado pela família, segundo comunicado divulgado pelos parentes. A causa da morte não foi informada.
Figura central do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, Jackson atuou ao lado de Martin Luther King Jr. na década de 1960 e integrava a liderança da Southern Christian Leadership Conference. Ele estava em Memphis, no Tennessee, quando King foi assassinado, em 1968.
Ao longo da carreira, fundou a Operation PUSH, em 1971, e posteriormente a Rainbow PUSH Coalition, ampliando sua atuação em causas ligadas à igualdade racial, justiça social e mobilização eleitoral.
Jackson foi duas vezes candidato à indicação presidencial do Partido Democrata, em 1984 e 1988, tornando-se o primeiro afro-americano a alcançar desempenho expressivo em prévias de um grande partido. Suas campanhas ajudaram a consolidar uma base política diversa e abriram caminho para futuras candidaturas negras à Casa Branca.
Conhecido pelo discurso “keep hope alive”, Jackson manteve influência na política americana como voz ativa em pautas sociais e direitos das minorias. Em 2017, anunciou diagnóstico de Parkinson. Posteriormente, médicos identificaram uma doença neurodegenerativa progressiva. Nos últimos anos, ele havia reduzido as aparições públicas.
Em nota, a família afirmou que o religioso foi um “líder servidor” dedicado aos oprimidos e pediu privacidade. Cerimônias públicas devem ocorrer em Chicago.
*Com informações da BBC